ЦАХАЛ использовал, в том числе, высокоточные боеприпасы и воздушную разведку.
Фото: ABIR SULTAN/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Израильские ВВС атаковали объект ХАМАС по производству оружия, который находится в районе Шейх-Радван в секторе Газа. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Как следует из публикации, ЦАХАЛ «обстрелял огневую позицию, используемую террористами для минометного обстрела армейского лагеря на севере Газы».
Отмечается, что пострадавших нет — по данным военных, была объявлена эвакуация. Израильская армия использовала, в том числе, высокоточные боеприпасы и воздушную разведку.
Ранее 5-tv.ru писал, что ливанское шиитское движение «Хезболла» не намерено заключать новые договоренности с Израилем до выполнения условий соглашения о прекращении огня от 27 ноября 2024 года. Израиль не выполнил взятые на себя обязательства. Лидер «Хезболлы» предупредил, что в случае расширения боевых действий со стороны Армии обороны Израиля «в сторону Иерусалима полетят ракеты».
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
94%
Нашли ошибку?