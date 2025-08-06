Израильские ВВС атаковали объект ХАМАС по производству оружия, который находится в районе Шейх-Радван в секторе Газа. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как следует из публикации, ЦАХАЛ «обстрелял огневую позицию, используемую террористами для минометного обстрела армейского лагеря на севере Газы».

Отмечается, что пострадавших нет — по данным военных, была объявлена эвакуация. Израильская армия использовала, в том числе, высокоточные боеприпасы и воздушную разведку.

Ранее 5-tv.ru писал, что ливанское шиитское движение «Хезболла» не намерено заключать новые договоренности с Израилем до выполнения условий соглашения о прекращении огня от 27 ноября 2024 года. Израиль не выполнил взятые на себя обязательства. Лидер «Хезболлы» предупредил, что в случае расширения боевых действий со стороны Армии обороны Израиля «в сторону Иерусалима полетят ракеты».

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