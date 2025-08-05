«Хезболла» отказалась от новых сделок с Израилем до выполнения условий перемирия

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 16 0

Лидер движения Наим Касем подчеркнул, что в случае расширения боевых действий со стороны ЦАХАЛ «в сторону Иерусалима полетят ракеты».

«Хезболла» отказалась от новых сделок с Израилем до выполнения условий перемирия

Фото: www.globallookpress.com/Ayal Margolin

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Ливанское шиитское движение «Хезболла» не намерено заключать новые договоренности с Израилем до выполнения условий соглашения о прекращении огня от 27 ноября 2024 года. Об этом заявил глава организации Наим Касем, сообщает телеканал LBC.

«Мы отвергаем любое новое соглашение. Любые предложенные нам временные рамки для разоружения, которые могут служить прикрытием для израильской агрессии, неприемлемы», — подчеркнул Касем.

По его словам, Израиль не выполнил взятые на себя обязательства. Лидер «Хезболлы» предупредил, что в случае расширения боевых действий со стороны Армии обороны Израиля «в сторону Иерусалима полетят ракеты».

Касем отметил, что «Хезболла» содействовала выполнению Ливаном своих обязательств в рамках соглашения, однако приоритетом страны остается «восстановление суверенитета и достижение освобождения», тогда как «интерес Израиля заключается в ослаблении Ливана».

Ранее, писал 5-tv.ru, ЦАХАЛ ликвидировал одного из командиров «Хезболлы» на юге Ливана.

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