ВСУ обстреляли промышленную зону Энергодара, на территории которой находятся объекты Запорожской АЭС — транспортный цех и типография. Об этом сообщила пресс-служба станции.

Последствия обстрела — выбитые окна в зданиях.

«Никто не пострадал — ни среди персонала, ни среди населения.<…> Наши службы уже осматривают территории, чтобы проверить, нет ли других повреждений», — сказано в публикации Telegram-канала ЗАЭС.

Там же указано, что администрация Запорожской АЭС решительно осуждает эти атаки.

Станция продолжает работу в прежнем режиме, радиационный фон в норме.

Ранее 5-tv.ru писал, что трое мирных жителей пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины по автомобилю в Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, раненых доставили в местную больницу при помощи попутного транспорта.

Боевики киевского режима за последнюю ночь пытались атаковать пять регионов России. Силами противовоздушной обороны был перехвачен 51 дрон.

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