Три человека пострадали от атаки дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области
Боевики киевского режима за последнюю ночь пытались ударить по пяти регионам России.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Трое мирных жителей пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных силы Украины по автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Происшествие произошло в районе села Дорогощь Грайворонского округа.
По словам главы области, раненых доставили в местную больницу при помощи попутного транспорта.
У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения. У одного из мужчин обнаружили баротравму и ожог околоушной области. У второго мужчины также, предположительно, может быть баротравма. Пострадавших, как уточнил Гладков, должны доставить в больницу Белгорода для дальнейшего оказания медицинской помощи.
Информация о последствиях уточняется.
Боевики киевского режима за последнюю ночь пытались атаковать пять регионов России. Силами противовоздушной обороны был перехвачен 51 дрон.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки украинских беспилотников в Ростовской области почти 200 жителей остались без света.
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