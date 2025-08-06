Актриса Сусанна Серова умерла на 92-м году жизни

Актриса, режиссер и профессор ГИТИСа Сусанна Серова скончалась в возрасте 91 года. Об этом сообщили 6 августа в пресс-службе Российского института театрального искусства.

«Не стало Сусанны Павловны Серовой — выдающегося педагога, актрисы, режиссера, мастера художественного слова, профессора ГИТИСа», — сказано в публикации в Telegram-канале организации.

Серова окончила Школу-студию МХАТ в 1957 году, после чего работала в театре «Современник», Саратовском ТЮЗе и Театре на Малой Бронной. Широкую известность актриса получила благодаря роли Королевы в телеспектакле «Не отдавайте королеву!» (1965).

С 1972 года она руководила Студией художественного слова в Центральном доме ученых, а с 1981 года занимала должность профессора ГИТИСа.

Кроме актерской и педагогической деятельности, Серова создавала телевизионные программы, среди которых «МХАТ и Чехов», «МХАТ и Горький», «Искусство стихотворного перевода», «Русские цари», «Марина Цветаева». Также она является автором книги «Слово. Образ. Голос. Речь» и поэтических сборников «Я молча кричу» (1993) и «Перед распахнутой дверью» (2006).

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