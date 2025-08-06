Умер заслуженный тренер России по велосипедному спорту Валентин Любовицкий

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 34 0

Он подготовил ряд атлетов, ставших победителями и призерами международных соревнований.

Умер заслуженный тренер России Валентин Любовицкий на 87-м году жизни

Фото: ВКонтакте/Федерация велосипедного спорта России/fvsr_ru

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Умер заслуженный тренер России Валентин Любовицкий на 87-м году жизни. Об этом сообщили в Федерации велосипедного спорта России в Telegram-канале.

«Валентин Андреевич внес значимый вклад в развитие велосипедного спорта в России и городе Москве, пользовался у коллег и спортсменов заслуженным уважением и авторитетом. Светлая память о Валентине Андреевиче сохранится в наших сердцах, а его имя в истории велосипедного спорта России», — говорится в публикации.

Причины смерти не уточняются. Прощание состоится 9 августа в 11:00 в Москве, захоронение пройдет на Перепеченском кладбище Московской области.

Любовицкий начал свою спортивную деятельность в 1964 году как учитель физкультуры. С 1981 по 1995 годы он возглавлял специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва по велосипедному спорту, после чего был заместителем директора до 1997 года. С 1997 по 2022 год работал тренером-преподавателем в центре физической культуры и спорта Московской федерации профсоюзов.

Валентин Андреевич подготовил многих успешных спортсменов, в том числе Дарью Шмелеву — четырехкратную чемпионку мира и двукратного призера Олимпийских игр, а также Михаила Яковлева, который становился призером чемпионатов мира и Европы.

Любовицкий пользовался большим уважением среди коллег и спортсменов, внес значительный вклад в развитие велосипедного спорта в России и Москве. Его многолетний опыт и педагогический талант помогли вывести российский велоспорт на высокие позиции, воспитав несколько поколений мастеров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер народный артист России Владимир Сафронов.

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