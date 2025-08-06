Россия и ОАЭ расширяют торговое сотрудничество

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Дарья Неяскина
Дарья Неяскина 28 0

Проект соглашения между двумя странами одобрен правительством РФ.

Россия и ОАЭ расширяют торговое сотрудничество

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Россия и Объединенные Арабские Эмираты расширят экономическое сотрудничество. Правительство России одобрило проект соглашения, направленного на развитие торговли услугами и инвестиционного взаимодействия между двумя странами. Об этом стало известно из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Одобрить <…> проект соглашения о торговле услугами и инвестициями между правительством РФ и правительством ОАЭ» — говорится в тексте документа.

Подготовкой документа занималось Министерство экономического развития РФ при участии МИД и других заинтересованных ведомств. Важным этапом стала предварительная проработка проекта с представителями Объединенных Арабских Эмиратов.

В дополнение к основному соглашению, правительство РФ одобрило проекты совместного понимания, касающиеся торговли услугами, инвестиций, а также мер предосторожности в рамках этого сотрудничества.

Также в мае секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу отмечал усиление партнерства между Россией и ОАЭ, подчеркивая роль регулярного и доверительного диалога между главами государств в укреплении стратегических связей. 

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в ОАЭ растет спрос на военные самолеты и вертолеты из РФ.

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