Путин: между РФ и ОАЭ растут взаимные инвестиции

Взаимные инвестиции между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами растут. Об этом президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

«У нас на высоком политическом уровне поддерживаются контакты, развиваются экономические связи, причем и в сфере торговли, и в сфере инвестиций. Взаимные инвестиции растут», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что российские инвестиции в экономику ОАЭ превышают вклад Эмиратов в экономику РФ почти в два раза.

Ранее 5-tv.ru писал, что место проведения встречи главы РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа согласовано, об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он добавил, что специальный представитель президента США Стивен Уиткофф затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского. Однако в Кремле ситуацию пока не комментируют.

По словам помощника президента, стороны приступили к проработке проведения в ближайшее время встречи Путина и Трампа согласно договоренности. На следующей неделе приоритетом станет подготовка переговоров двух лидеров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.