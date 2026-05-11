В МИД заявили о росте числа соотечественников, возвращающихся в Россию

МИД РФ: число возвращающихся в Россию соотечественников увеличилось

В 2025 году по программе репатриации в Россию вернулось в четыре раза больше граждан, чем годом ранее. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава департамента российского МИД по работе с соотечественниками Геннадий Овечко.

«Еще одна тенденция — рост числа переселенцев из стран с недружественными России политическими режимами. В основном это граждане Германии, Латвии, Эстонии, Украины, Литвы, Канады и США», — указал дипломат.

Он отметил, что в основном соотечественники возвращаются в России из-за бытовой дискриминации и негативного отношения к русскоязычным гражданам, русофобии, навязывании чуждых «ценностей» и других норм поведения.

Овечко напомнил о появлении в январе 2024 года института репатриации, который позволяет переселенцам получать различные льготы и меры социальной поддержки. При этом он уточнил, что претенденты на возвращение должны пройти обязательный тест по русскому языку.

