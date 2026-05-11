Предстоящий визит Трампа в Китай подтвердили в Пекине

Американский лидер Дональд Трамп совершит государственный визит в Китай. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел КНР.

В дипломатическом ведомстве заявили, что поездка президента США запланирована на 13- 15 мая. В министерстве также уточнили, что он приедет по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Накануне Трамп назвал китайского лидера своим другом, с которым поддерживает хорошие отношения на протяжении многих лет. Он также добавил, что надеется на успех в переговорах с руководством КНР.

Президент планировал свой визит в Поднебесную в конце марта, однако его перенесли на середину мая из-за начавшейся военной операции США и Израиля против Ирана. Кроме того, глава государства сообщил о планах Си Цзиньпина посетить Штаты.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков выразил сомнение по поводу возможной встречи Владимира Путина и Трампа в Китае. Он добавил, что такой сценарий маловероятен. При этом президент планирует приехать в КНР, но точные даты поездки станут известны позднее.

