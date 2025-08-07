Официальный визит президента ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна в Россию завершен. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Он прибыл в Россию с официальным визитом 7 августа. Его встречали в аэропорту Внуково с военным оркестром и приветствовал первый вице-премьер Денис Мантуров. В Кремле прошла торжественная церемония официальной встречи и представление делегаций с участием президента России Владимира Путина и лидера ОАЭ.

После этого состоялись переговоры, в ходе которых планировалось обсудить перспективы дальнейшего многопланового сотрудничества между Россией и ОАЭ, включая развитие экономических связей, торговлю, инвестиции, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в частности ситуацию на Ближнем Востоке.

Владимир Путин подчеркнул значимость отношений с Эмиратами. Мухаммед Аль Нахайян в свою очередь выразил радость от посещения России, отметил ускоренное развитие двусторонних отношений, торговый оборот между странами в 11,5 миллиардов долларов и надежду на его удвоение в ближайшие пять лет.

Президент ОАЭ является частым гостем России с 2022 года, за это время он уже совершил четыре визита, включая Москву и Казань. Лидеры также поддерживают регулярные телефонные контакты.

Этот визит проходит на фоне подготовки к российско-арабскому саммиту, который запланирован в Москве на 15 октября, куда российский президент пригласил главу ОАЭ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.