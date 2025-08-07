Официальный визит президента ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна в Россию завершен

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Срочная новость 45 0

Его встречали в аэропорту Внуково с военным оркестром и приветствовал первый вице-премьер Денис Мантуров.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Синицын; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Официальный визит президента ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна в Россию завершен. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Он прибыл в Россию с официальным визитом 7 августа. Его встречали в аэропорту Внуково с военным оркестром и приветствовал первый вице-премьер Денис Мантуров. В Кремле прошла торжественная церемония официальной встречи и представление делегаций с участием президента России Владимира Путина и лидера ОАЭ.

После этого состоялись переговоры, в ходе которых планировалось обсудить перспективы дальнейшего многопланового сотрудничества между Россией и ОАЭ, включая развитие экономических связей, торговлю, инвестиции, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в частности ситуацию на Ближнем Востоке.

Владимир Путин подчеркнул значимость отношений с Эмиратами. Мухаммед Аль Нахайян в свою очередь выразил радость от посещения России, отметил ускоренное развитие двусторонних отношений, торговый оборот между странами в 11,5 миллиардов долларов и надежду на его удвоение в ближайшие пять лет.

Президент ОАЭ является частым гостем России с 2022 года, за это время он уже совершил четыре визита, включая Москву и Казань. Лидеры также поддерживают регулярные телефонные контакты.

Этот визит проходит на фоне подготовки к российско-арабскому саммиту, который запланирован в Москве на 15 октября, куда российский президент пригласил главу ОАЭ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.19
0.14 93.01
0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:38
Минтранс ожидает рекордный рост авиаперевозок между Россией и ОАЭ в 2025 году
17:28
«Привезла этот яд»: две сестры погибли из-за кустарно изготовленной чачи
17:13
Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с Трампом
17:08
Официальный визит президента ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна в Россию завершен
16:56
«Традиционная московская» кухня: чем позавтракал Стив Уиткофф в России
16:45
«Взрослого обманываем, а маленькому не объяснить, что мамы нет»: трагедия семьи Гуцул

Сейчас читают

Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 2025
«Мне так комфортно»: Олег Тактаров рассказал про свое одиночество
Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс