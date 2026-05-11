Сына певицы Валерии потребовали признать банкротом

В Арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании банкротом Арсения Шульгина — сына певицы Валерии. Об этом 5-tv.ru стало известно из материалов суда.

Кредитором, подавшим документы, указан Филипп Березовский. Информация о требованиях и сумме задолженности пока не раскрывается. Заявление зарегистрировано 8 мая, дата судебного заседания еще не назначена.

Арсений — сын заслуженной артистки России, певицы Валерии от брака с бывшим мужем — продюсером Александром Шульгиным.

Арсений в 2020 году женился на блогере Лиане Волковой. Она родила ему двоих детей. Пять лет назад, в январе 2021 года родилась девочка, которую назвали экзотичным именем Селин, а чуть больше года назад, в апреле 2025-го — мальчик Мирон.

