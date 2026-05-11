Венгрия намерена снизить долю российских нефти и газа

Элина Битюцкая 42 0

Кандидат в министры иностранных дел Анита Орбан обещает искать самые низкие цены и избегать монозависимости.

Новое правительство Венгрии намерено снижать зависимость от России в энергетической сфере, однако в ближайшее время не планирует разрывать поставки российских нефти и газа. Об этом на слушаниях в парламентском комитете по делам Евросоюза заявила кандидат на пост министра иностранных дел страны Анита Орбан.

«С помощью дипломатических инструментов министерство иностранных дел будет стремиться обеспечить закупку энергоносителей по максимально низким ценам и не допустить зависимости от какой-либо одной страны», — сказала Орбан.

Лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» и новый премьер-министр Петер Мадьяр тем временем сообщил, что все соглашения по проекту АЭС «Пакш-2» подвергнутся ревизии, а часть из них может быть расторгнута.

Ранее 5-tv.ru писал об избрании парламентом Венгрии Петера Мадьяра в качестве премьер-министра. Партия нового главы правительства по итогам апрельских выборов получила 141 место из 199 в парламенте.

