Спорт вне политики? Байден хотел выслать Овечкина из США

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 39 0

Белый дом планировал выслать Овечкина и других российских игроков из США

Спорт вне политики? Почему Байден хотел выслать Овечкина из США

Фото: www.globallookpress.com/Danny Murphy/Icon Sportswire via

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Экс-советник по нацбезопасности Джейк Салливан в 2024 году предложил президенту выдворить не только хоккеиста.

В администрации бывшего президента США Джо Байдена рассматривали возможность выдворить хоккеиста Александра Овечкина и всех российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из США. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Инициатором этого «гениального» плана был тогдашний советник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан. Подобное решение, по его мнению, могло бы оказать существенное давление на лидера России Владимира Путина.

Это было, как утверждает WSJ, в августе 2024 года. В то время активно шла подготовка к обмену заключенными из семи стран. В этом участвовали и Россия, и США. Салливан рассматривал все возможности для политического давления, в том числе и выдворение российских игроков. Позже он все же отказался от этой затеи. В результате того обмена Россия вернула из США восемь граждан, а Америка — троих.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Овечкин признан самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ. За 20 сезонов он заработал более 161 миллиона долларов. Его контракт должен закончиться в конце 2025 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:07
«Он сопровождал меня всю жизнь»: Владимир Бортко отреагировал на смерть Краско
13:46
Супруги погибли при атаке БПЛА на автомобиль в Белгородской области
13:35
В Театре Комиссаржевской сделали заявление о прощании с Иваном Краско
13:27
Спорт вне политики? Байден хотел выслать Овечкина из США
13:02
В Подмосковье задержали подозреваемых по делу об ограблении «Почты России»
12:52
Российские войска освободили Яблоновку в ДНР

Сейчас читают

Легенда театра и кино: ушел из жизни народный артист России Иван Краско
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Герой на экране и ловелас в жизни: чем запомнится актер Иван Краско
Первый народный артист РФ: Лучшие актерские работы Ивана Краско

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс