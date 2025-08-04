Овечкин признан самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 43 0

Издание Spotrac и DraftKings Sportsbook составило список самых богатых игроков лиги.

Овечкин — самый высокооплачиваемый игрок в истории НХЛ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Российский хоккеист и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заработал более 161 миллиона долларов за 20 сезонов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом пишет Spotrac и DraftKings Sportsbook.

По данным издания, спортсмен занял первое место среди игроков НХЛ за всю ее историю по количеству заработанных денег. Эта сумма, как утверждают авторы статьи, может вырасти почти до 172 миллионов долларов, потому что контракт Овечкина еще не закончен. Его договор истекает в 2025 году.

На втором месте в этом рейтинге расположился канадец Сидни Кросби из «Питтсбурга». Он заработал свыше 155 миллионов долларов. Тройку самых высокооплачиваемых хоккеистов замкнул еще один российский спортсмен — Евгений Малкин. Он играет за «Питтсбург» вместе с Кросби. Спортсмен заработал на десять миллионов меньше, чем его коллега — 146 миллионов долларов.

Стоит отметить, что Александр Овечкин также является рекордсменом лиги по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас на его счету 897 шайб.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Овечкин сыграет в матче звезд детского хоккейного турнира, который пройдет в Подмосковье.

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