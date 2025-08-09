В Ростовской области мужчина погиб при обрушении кровли в шахте

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

На место трагедии прибили горноспасатели.

Мужчина погиб после обрушения кровли породы в шахте «Шерловская-Наклонная»

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

В шахте «Шерловская-Наклонная» в Ростовской области погиб мужчина. Как сообщил источник 5-tv.ru, обрушение породы произошло на глубине около 500 метров в Красносулинском районе.

По данным МЧС, пострадавших, кроме погибшего, нет. Шахта продолжает работу в штатном режиме. На место прибыли горноспасатели.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Санкт-Петербурге в доходном доме Синягина на Невском проспекте обрушились межэтажные перекрытия. Погиб один человек, еще один получил травмы.

ЧП произошло во время ремонтных работ в одной из квартир. Собственникам было предписано снести самовольно возведенные стены, однако при демонтаже перекрытие между первым и вторым этажами частично рухнуло. Площадь обрушения составила около 30 квадратных метров.

Дом № 103 на Невском проспекте был построен в 1880 году. Недавно здесь отремонтировали крышу и фасад, однако деревянные перекрытия не заменили. Именно они и не выдержали нагрузку.

