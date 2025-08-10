Лев сбежал из зоопарка в пригороде Праги

Лев сбежал из частного зоопарка и напал на человека под Прагой. Об этом сообщает портал Novinky.

Хищнику удалось выбраться из клетки и покинуть территорию зоопарка — в этот момент он ранил сторожа. Пострадавшему оказали первую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Пытаясь поймать опасное животное, полицейские были вынуждены применить оружие и застрелили льва.

В связи с инцидентом зоопарк отменил все мероприятия, запланированные на выходные.

Известно, что ранее из этого же зоосада уже сбегала пума, а до того одного из посетителей ужалила черная мамба. К счастью, человек остался жив.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в зоопарке Лейпцига усыпили трех детенышей краснокнижного амурского тигра. По словам специалистов зоосада, у них просто не оставалось выбора — детеныши могли погибнуть страшной смертью. Главный ветеринар зоопарка уточнил, что в таких условиях специалистам приходится принять трудное решение и они «должны взять на себя тяжелую ответственность».

