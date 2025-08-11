Есть проблемы: почему россияне массово уезжают из Турции

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 48 0

Граждане РФ массово уезжают из Турции

Есть проблемы: почему россияне массово уезжают из Турции

Фото: www.globallookpress.com/Soeren Stache

Инфляция в стране достигла 33%, а стоимость жилья за год возросла более чем на 30%.

Число россиян, постоянно проживающих в Турции, значительно сократилось. С 2023 года эта цифра уменьшилась почти в два раза. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве РФ в Анкаре.

«Имеет место неуклонное снижение интереса к проживанию в Турецкой Республике со стороны российских граждан», — сообщили российские дипломаты.

Люди жалуются на высокие цены на жилье, проблемы с продлением вида на жительство (ВНЖ) и другие бытовые трудности, включая явные различия в менталитете.

Отмечается, что уезжают из Турции не только те россияне, которые перебрались туда совсем недавно — не прижились, бывает — но и те, кто живет в Турции уже несколько лет. Основные причины — рост цен. Известно, что инфляция в Турции достигла 33%, а по данным местного Центробанка, стоимость жилья за год возросла более чем на 30%.

Одной из распространенных проблем для россиян в Турции являются сложности в продлении ВНЖ. Как правило, речь идет о краткосрочном виде на жительство — туристическом — сроком на шесть месяцев.

«Многим моим знакомым, живущим в туристической зоне, а также в Стамбуле, не продлевают ВНЖ. При этом люди жили в Турции по пять-десять лет. Отказать в продлении ВНЖ могут, даже если у тебя есть жилье в собственности», — рассказала жительница Стамбула Ирина Неплюева.

В последнее время процесс продления ВНЖ стал более бюрократичным.

«У них регулярно что-то меняется», — рассказала другая россиянка, также проживающая в Турции.

В августе 2024 года глава МВД Турции Али Ерликай заявил, что власти, и вовсе, перестанут выдавать ВНЖ тем, кто приехал в страну с туристическими целями.

Есть и другие проблемы, с которыми сталкиваются россияне. Как правило, они бытового характера.

«Незнание языка, менталитета, ощущение, что на каждом шагу тебя хотят обмануть… При первой же возможности я уехал», — рассказал гражданин РФ Александр.

«В Турции все делается медленно и не всегда логично. Сегодня сказали одно — завтра может быть по-другому. Это не злой умысел, а часть местного менталитета», — также отметила жительница Анкары Екатерина.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

