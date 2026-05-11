Суд Кипра согласился выдать США россиянина Актулаева

Элина Битюцкая
Мужчина приехал на остров на свадьбу родственника, но был задержан в аэропорту Ларнаки.

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Окружной суд кипрской провинции Ларнака удовлетворил запрос США об экстрадиции Серажудина Актулаева, обвиняемого в кибермошенничестве. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве России в Никосии.

«Суд в Республике Кипр удовлетворил запрос минюста США об экстрадиции гражданина РФ Серажудина Актулаева», — привело агенство слова представителей дипмиссии.

Россиянин прибыл на остров около года назад ради свадьбы одного из родственников, однако 22 мая 2025 года его задержали в международном аэропорту Ларнаки на основании американского запроса.

Сам Актулаев утверждает, что не осведомлен о сути обвинений и не признает вину. Сейчас он находится в Центральной тюрьме Никосии. Сотрудники российского посольства оказывают ему всю необходимую консульскую помощь и поддерживают связь с родными.

