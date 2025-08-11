Российские спортсмены взяли два «золота» на Всемирных играх в Китае

Лучшими стали пловчиха Диана Слисева и Константин Шахтарин, выступающий в тайском боксе.

Фото, видео: Telegram/Федерация муайтай России/RussiaMuaythai; 5-tv.ru

«Золото» в воде и на суше добыли наши спортсмены на Всемирных играх в Китае.

Диана Слисева показала лучший результат в плавании на дистанции 50 метров. А Константин Шахтарин победил в тайском боксе, в весовой категории до 71 килограмма. Не остановила россиянина даже полученная в бою травма.

«Все бои Константин довольно-таки успешно выступил, показал очень хороший результат. С травмами, с сечками дошел до конца. Привозит золото на родину», — отметил старший тренер сборной России по тайскому боксу Виталий Манчур.

Всего в Ченду разыгрывают 235 комплектов медалей. Всемирные игры продлятся до конца этой недели. Россияне выступают в восьми дисциплинах.

Впереди соревнования по фридайвингу и самбо, где эксперты высоко оценивают шансы наших спортсменов на успех.

