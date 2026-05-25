Дроны ВСУ атаковали Ярославскую область: перекрыто движение транспорта

Губернатор региона прокомментировал ситуацию.
Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко
Дорогу из Ярославля в Москву перекрыли в результате атаки беспилотников ВСУ
Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в мессенджере МАКС.
«Перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — написал он.
Глава региона отметил, что перекрытие трассы проводится в целях обеспечения безопасности граждан. Он призвал воздержаться от поездок по указанному направлению или выбирать другой маршрут, минуя опасный участок.
Работа подразделений Министерства обороны России и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается, подчеркнул Евраев.
До этого, вечером, 24 мая, глава ДНР Денис Пушилин сообщил о пяти пострадавших в результате массированных атак со стороны ВСУ.
По его словам, ранения получили мирные жители из Центрально-Городского района Горловки, Новоселовки Ясиноватского муниципального округа, Кировского района Донецка, Никитовского района Горловки.
Кроме того, были повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, жилые дома, спецтехника и легковой автомобиль.
