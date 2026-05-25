Заключенные захватили тюрьму в Венесуэле и устроили бунт

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 21 0

Более тысячи арестантов выступили против нового руководства исправительного учреждения.

Заключенные захватили тюрьму в Венесуэле

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заключенные тюрьмы INJUBA в венесуэльском штате Баринас захватили территорию исправительного учреждения и объявили забастовку. Об этом сообщила неправительственная организация Observatorio Venezolano de Prisiones в социальной сети X.

По данным организации, утром 24 мая более 1,2 тысячи мужчин и свыше ста женщин, содержащихся в тюрьме, начали протест после исполнения национального гимна Венесуэлы. Причиной недовольства стало назначение нового директора учреждения Элвиса Макуаре Герреро. Заключенные утверждают, что после его прихода в тюрьме начались жесткие обыски, избиения и пытки, а более 120 человек были помещены в изолятор.

Позднее часть арестантов поднялась на крыши башен, некоторые подожгли матрасы. В НПО заявили, что охрана и руководство тюрьмы якобы открыли огонь по протестующим, есть раненые.

Также сообщается, что родственники заключенных пытались помешать входу подразделений Национальной гвардии Венесуэлы на территорию учреждения. После прибытия силовиков очевидцы слышали выстрелы и взрывы, а возле женского корпуса, по утверждению организации, применили слезоточивый газ.

Официальные власти страны ситуацию пока не комментировали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

 

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Под влиянием Черной Луны: гороскоп для знаков зодиака на июнь 2026

Последние новости

3:48
Дроны ВСУ атаковали Ярославскую область: перекрыто движение транспорта
3:30
Заключенные захватили тюрьму в Венесуэле и устроили бунт
3:19
Секреты выживания: что делать в первую очередь при ядерном взрыве
3:04
Профилактика стрессов: как укрепить психику и нервную систему
2:59
Беременность на двоих: история сиамских близнецов, одна из которых смогла родить
2:35
Сексолог объяснила, о чем можно и нельзя говорить в отношениях с новым партнером

Сейчас читают

«Будет жить»: отец раненого мальчика-саксофониста из Петербурга о его состоянии
«Забирали шанс»: ВСУ атаками мешали спасению пострадавших в колледже в ЛНР
Двое суток после трагедии: последние новости об ударе по Старобельску
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео