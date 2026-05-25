Заключенные захватили тюрьму в Венесуэле и устроили бунт

Заключенные тюрьмы INJUBA в венесуэльском штате Баринас захватили территорию исправительного учреждения и объявили забастовку. Об этом сообщила неправительственная организация Observatorio Venezolano de Prisiones в социальной сети X.

По данным организации, утром 24 мая более 1,2 тысячи мужчин и свыше ста женщин, содержащихся в тюрьме, начали протест после исполнения национального гимна Венесуэлы. Причиной недовольства стало назначение нового директора учреждения Элвиса Макуаре Герреро. Заключенные утверждают, что после его прихода в тюрьме начались жесткие обыски, избиения и пытки, а более 120 человек были помещены в изолятор.

Позднее часть арестантов поднялась на крыши башен, некоторые подожгли матрасы. В НПО заявили, что охрана и руководство тюрьмы якобы открыли огонь по протестующим, есть раненые.

Также сообщается, что родственники заключенных пытались помешать входу подразделений Национальной гвардии Венесуэлы на территорию учреждения. После прибытия силовиков очевидцы слышали выстрелы и взрывы, а возле женского корпуса, по утверждению организации, применили слезоточивый газ.

Официальные власти страны ситуацию пока не комментировали.

