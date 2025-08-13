В Ярославле слепого не пустили на территорию монастыря

Эфирная новость

Охране не понравилась его собака-поводырь.

Фото, видео: © РИА Новости/Олег Смыслов; 5-tv.ru

В неприятную ситуацию попал слабовидящий блогер из Ярославля Артем Кирьянов. Он хотел показать одну из достопримечательностей города — Толгский монастырь — своей подруге из Москвы, тоже слабовидящей. Но их не пустили на территорию в сопровождении собаки-поводыря. При этом, пара сообщила, что не собирается заходить в храм. Но охранник был не приклонен.

После этого конфликта Артем связался с представителями церкви для разъяснений.

«Мне сказали, раз мы незрячие, что нам, вообще, там делать и смотреть. Я обратился с этим вопросом в прокуратуру, оставлял заявление, чтобы разобрались с моей ситуацией с юридической стороны. Дело принципа — дойти до конца. Я и многие незрячие зачастую путешествуем с собаками-проводниками», — заявил блогер.

Священнослужители нам пояснили: проблема возникла из-за того, что в Ветхом завете собаку называли нечистым животным. Сейчас все эти правила нивелировались. Ни в одном писании нет четкого указания на запрет собак в храмах.

«Я думаю, что это было самовольство охранников монастыря, которые не знают о том, что является чистым, а что нечистым для христианина. И подумали, что собака может осквернить монастырь. Никак не может», — отметил протоиерей Федор Бородин настоятель храма святых Космы и Дамиана на Маросейке.

В любом случае правоохранительные органы должны будут поставить точку в этой истории.

Подсказка в кошельке: на что указывают коды на денежных купюрах

