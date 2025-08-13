В России частично ограничат звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp*

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 145 0

Меры вводятся в целях противодействия преступникам.

В России ограничат звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Роскомнадзор частично ограничит звонки в Telegram и WhatsApp* на территории России. Как пояснили в ведомстве, эти меры вводятся в целях борьбы с терроризмом и мошенниками.

Отмечается, что указанные мессенджеры стали основными площадками для злоумышленников, которые используют их для обмана и вымогательства денег, а также для вовлечения российских граждан в диверсионную и террористическую деятельность.

Владельцам Telegram и WhatsApp неоднократно направлялись требования о принятии мер, однако они были проигнорированы.

«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — уточнили в Роскомнадзоре.

В России продолжается борьба со звонками преступников и мошенников. В ведомстве напомнили, что с 2024 года работает система «Антифрод», которая блокирует звонки с подменой номера в традиционных телефонных сетях российских операторов связи.

В результате такие звонки стали поступать преимущественно через иностранные мессенджеры, которые не обеспечивают безопасность их пользователей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
79.87
0.20 92.86
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:12
В России частично ограничат звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp*
16:08
Суд постановил взыскать с владельца танкера «Волгонефть-239» 35,5 млрд рублей
16:00
Сексолог раскрыла, как в спортзале распознать страстную женщину
15:46
СВР сообщила о планах фон дер Ляйен сменить власть в Венгрии
15:45
Вдохновить, напомнить, почтить: какие праздники отмечают 13 августа
15:30
Попробовать себя в роли врача можно на форуме «Москва 2030»

Сейчас читают

Американские заводы СПГ раскручивают вентиль
«Индустрия провокаций»: дипломат о планах Киева сорвать встречу Путина и Трампа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс