Строительство отеля на Куршской косе угрожает 15 видам птиц из Красной книги

Анастасия Антоненко
Застройщик — компания «Спецавторанс» — оказывается вносить изменения в проект.

Министерство природы России отказало в согласовании строительства отеля высотой 21 м на территории национального парка «Куршская коса». Причиной стали опасения за судьбу 15 видов птиц, занесенных в Красную книгу РФ и Калининградской области. Об этом рассказали «Известия».

Накануне редакция ознакомилась с экспертизой Зоологического института РАН, которая показала, что на месте будущей стройки проходят маршруты миграции редких птиц.

Среди них — западный лесной подвид гуменника, серый гусь, скоба, беркут, орлан-белохвост, сорока, чернозобик, большой кроншнеп и другие.

Ученые неоднократно предупреждали, что птицы не различают стекло, поэтому будут биться о фасад здания, что приведет к их массовой гибели. Орнитологи порекомендовали снизить высотность и заменить стеклянный фасад на другие материалы, но застройщик отказался вносить изменения.

Свою позицию ведомство обосновало тем, что главная задача национальных парков — сохранение природы, а любая деятельность, угрожающая биоразнообразию, запрещена.

Проект строительства отеля, который экологи называли «стеной смерти» для птиц, не получил официального одобрения. Эксперты считают, что это решение защитит уникальную экосистему Куршской косы и редкие виды пернатых.

Строительство отеля на Куршской косе угрожает 15 видам птиц из Красной книги
