Вышел в мир: SHAMAN приехал в КНДР в составе российской делегации

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

SHAMAN прибыл в КНДР в составе делегации от Министерства культуры

Вышел в мир: SHAMAN приехал в КНДР в составе российской делегации

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Визит приурочен к 80-летию освобождения страны от японцев, в чем определяющую роль сыграла Советская армия.

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, прибыл в КНДР с делегацией Министерства культуры во главе с заместителем главы ведомства Андреем Малышевым. Визит приурочен к 80-летию освобождения страны от японцев. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В состав делегации входят популярный российский певец SHAMAN и его группа, ансамбль Ракетных войск стратегического назначения „Красная звезда“ Министерства обороны и ансамбль Воздушно-десантных войск», — отмечается в публикации.

Уточняется, что российскую делегацию в международном аэропорту Пхеньяна встречали заместитель министра культуры КНДР Пак Ген Чхоль, представители профильных ведомств, чрезвычайный и полномочный посол РФ в республике Александр Мацегора и сотрудники посольства.

В конце июня министр культуры РФ Ольга Любимова посещала КНДР с рабочим визитом. По ее словам, сотрудничество между Москвой и Пхеньяном в сфере культуры достигло небывалых высот. К тому же министр отметила, что между странами реализуется целый ряд знаковых двусторонних проектов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что, по словам SHAMAN, теперь все его «фан-клубы числятся под мамой».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

