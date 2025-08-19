Лавров: команда Трампа искренне хочет добиться результата по Украине

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 42 0

По словам дипломата, встреча в Аляске показала готовность американского лидера сосредоточиться на устранении первопричин конфликта.

Лавров отметил искреннее желание команды Трампа добиться результата по Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заявления президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа создавали очень хорошую атмосферу на переговорах на Аляске. Об этом рассказал министр иностранных России Сергей Лавров.

В ходе встречи команда Трампа всячески давала понять, что настроена на достижение долгосрочного результата. Переговоры на Аляске — поворотный момент, после которого американский лидер под другим углом на процесс урегулирования украинского конфликта. Он понял, что приоритетная задача — устранение первопричин.

Путин и Трамп встретились на Аляске 15 августа. В ходе пресс-конференции российский лидер убедился в наличии у своего коллеги стремления к урегулированию на Украине. Трамп тоже остался доволен: позднее он заявлял, что переговоры прошли хорошо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленский требует от России выплат компенсаций за конфликт на Украине. Для этого он предлагает использовать активы РФ в западных стран. Речь идет о сумме в 300 миллиардов долларов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.35
-0.08 93.56
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:32
Трамп заявил, что не звонил Путину в присутствии европейских лидеров
20:25
Лавров: Финляндия вступила в НАТО вопреки договору с СССР
20:09
Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о саммите с Трампом
19:50
Яростное желание войны: что ЕС прикрывает «гарантиями безопасности» для Киева
19:31
«Одуревала от боли»: Ида Галич рассказала о восстановлении после кесарева сечения
19:15
Новые очаги: ландшафтный пожар в Симферополе тушат с помощью авиации

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Никто не отличит вообще»: Николай Расторгуев нашел себе замену
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс