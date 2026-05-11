Россиянам назвали максимальный размер пенсии для самозанятых

Давид Андриясов
Давид Андриясов

Для этого необходимо соблюсти важное условие.

Какая пенсия положена самозанятым?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Экономист Сафонов: пенсия у самозанятых может превышать 50 тысяч рублей

Самозанятые россияне могут получать пенсию свыше 50 тысяч рублей, если в течение 30 лет будут перечислять максимальные взносы в Социальный фонд. Об этом 11 мая ТАСС сообщил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

«Размер пенсии у самозанятых может составить 50 593 рубля, если они ежегодно в течение 30 лет будут выплачивать в СФР максимальный размер взноса. На данный момент он составляет 572 204 рубля», — рассказал эксперт.

По словам Сафонова, при таком варианте самозанятые смогут накопить 261 индивидуальный пенсионный коэффициент. Если же перечислять минимальный взнос в Соцфонд в размере 71,7 тысячи рублей, пенсия составит 14,4 тысячи рублей.

Эксперт также напомнил, что самозанятые вправе не делать отчисления в Социальный фонд.

Ранее доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что россияне, не имеющие трудового стажа, сохраняют право на социальную пенсию при соблюдении необходимых условий. 

