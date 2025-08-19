Лавров: Финляндия вступила в НАТО вопреки договору с СССР

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 32 0

Ранее финский президент Александр Стубб сравнил текущую ситуацию на Украине с положением своей страны в 1944 году.

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Sascha Steinach; 5-tv.ru

Договор о «вечном нейтралитете», подписанный Финляндией, не стал для страны препятствием для вступления в НАТО. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу «Россия-24».

«Они (власти Финляндии. — Прим. ред.) подписали договор, в котором было сказано о вечном нейтралитете, о том, что никто — ни Советский Союз, ни Финляндия — никогда не будут вступать в структуры, которые направлены против другой договаривающейся стороны. И где это все?» — поделился министр.

Лавров подчеркнул, что Финляндия многие десятилетия процветала благодаря успешному экономическому сотрудничеству с СССР и Россией, прежде всего в сфере поставок энергоносителей. Ранее Финляндия сражалась на стороне нацистской Германии и подписала в 1944 году Московское перемирие с Советским союзом.

Выступление Лаврова последовало после заявлений Стубба во время встречи в Белом доме 18 августа, где он сравнил ситуацию на Украине с Московским перемирием 1944 года. Стубб выразил уверенность, что конфликт будет разрешен аналогично историческому опыту Финляндии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

