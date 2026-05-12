Грозит тюрьма? Конфликт Линды и Фадеева обострился спустя десятилетия

Давнее противостояние между певицей Линдой (настоящее имя — Светлана Гейман) и ее бывшим продюсером Максимом Фадеевым получило неожиданный поворот.

Певица вместе с директором «Профита» Дарьей Шамовой подозревается в подделке документов и переоформлении прав Фадеева на песни Линды.

По данным 5-tv.ru, 12 мая артистка была задержана и силой доставлена на допрос. В рамках этого дела обыски также прошли в офисе компании ООО «Профит», принадлежащей генеральному директору музыкального издательства «Джем» Андрею Черкасову. В настоящее время сам бизнесмен находится в СИЗО по обвинению в крупном мошенничестве.

«Также они (обыски. — Прим. ред.) проходят в офисе ООО „Компания Топ 7“, которая принадлежит жене Черкасова», — добавил собеседник.

Отмечается, что ранее певица добровольно участвовала в следственных действиях, однако на этот раз ситуация изменилась.

«Статус Линды в уголовном деле Черкасова до сегодняшнего дня был — свидетель. Однако сегодня ее привезли на допрос силой», — сообщил собеседник.

Конфликт между Линдой и Фадеевым длится с конца 1990-х. После громкого разрыва артистка неоднократно заявляла о психологическом давлении и попытках Фадеева запретить ей исполнять собственные хиты, такие как «Ворона», «Мало огня» и «Северный ветер». С чего начался скандал и чем может закончиться — в материале 5-tv.ru.

Стремительный взлет Линды

Чтобы понять природу этого конфликта, нужно вернуться в середину 1990-х, когда на российской сцене появилась загадочная девушка с длинными черными волосами и мистическим образом.

Ее настоящий звездный час пробил, когда Линда познакомилась с Максимом Фадеевым. Их совместный альбом «Песни тибетских лам» разошелся тиражом 250 тысяч экземпляров, а вышедший в 1996 году альбом «Ворона» принес Линде невероятную популярность.

Хиты «Мало огня», «Северный ветер», «Марихуана» и, конечно, «Ворона» звучали из каждого утюга. За два года было продано около двух миллионов пластинок.

Однако к концу десятилетия этот идеальный творческий союз дал трещину. Причин было несколько: финансовый кризис 1998 года, подорвавший возможности отца Линды, амбиции Фадеева, который хотел работать и над другими проектами. И, как позже рассказывали участники событий, нараставшее напряжение в команде.

Последней совместной работой стал альбом «Плацента» в 1999-м, после чего их пути окончательно разошлись.

От любви до ненависти... Конфликт Линды и Фадеева

Яркий и неординарный проект зародился в середине 1990-х, когда Линда, ее отец Лев Гейман и композитор Фадеев подписали договор, в рамках которого сотрудничали через лейбл «Кристальная музыка», основанный и финансируемый отцом будущей звезды.

Компания покрывала все расходы, включая студию и зарплату Фадеева. Тогда же были заключены важные договоры на песни, которые стали основой будущих разногласий.

Самый ранний громкий судебный процесс, связанный с творчеством Линды, начался в 2009 году. Однако подан он был не лично Максимом Фадеевым. Истцом выступила компания «Издательство Монолит», которая в 2007–2009 годах приобрела у композитора права на 59 песен Линды (включая «Ворону») и требовала взыскать компенсацию за их незаконное распространение. В этом же процессе суд также затрагивал интересы тогдашнего правообладателя — «Кристальной музыки».

Главным юридическим последствием той тяжбы стало то, что имя Фадеева как автора музыки прочно закрепилось в контексте судебного спора о правах на песни Линды.

Чуть позже конфликт дошел до Высшего арбитражного суда. В 2011 году он принял к рассмотрению надзорную жалобу. Суд указал, что предыдущие инстанции допустили ошибки, и направил дело на новое рассмотрение.

Окончательная точка в той истории была поставлена в 2012 году. Решением Верховного суда от 30 июля 2012 года было подтверждено, что именно Фадеев является правообладателем, а исковые требования были удовлетворены частично.

В 2016 году конфликт перешел в новую плоскость — в цифровую среду. Линда продолжала гастролировать и использовала песни, и ее контент появился на стриминговых платформах. В ответ Фадеев подал иск к сервису «Яндекс.Музыка», требуя удалить альбомы певицы его авторства. Этот шаг стал одним из первых публичных заявлений композитора о своих правах в новую эру музыкального потребления.

Новый виток конфликта наступил в 2020 году, когда в прокат вышел документальный фильм «Линда», где певица откровенно рассказала о личных трагедиях, а также раскрыла детали конфликта с Максимом Фадеевым. В так называемой исповеди она утверждала, что продюсер оказывает на нее давление и запрещает исполнять собственные хиты. Также звучали и личные обвинения: певица публично опровергала его утверждения о том, что она его домогалась, называя их ложными. Кроме того, Линда выпустила первый спустя 20 лет альбом «ДНК мира», которым громко напомнила о себе и заявила о творческой независимости.

Однако ключевой поворот случился позже. В ноябре 2025 года Максим Фадеев сделал громкое заявление в соцсетях. Он сообщил, что его около 30 лет лишали авторских прав на написанную для Линды музыку и он не получал отчислений. По словам продюсера, документы о передаче прав подписывал не он, а нынешний концертный директор Линды Михаил Кувшинов.

В своей схеме Максим Фадеев обвинил Геймана, Кувшинова и главу того самого издательства «Джем». Сразу после заявлений, в начале марта 2026 года, Черкасова арестовали по делу о мошенничестве. А 12 мая 2026 года на допрос была вызвана и сама Линда.

Примечательно, что параллельно Фадеев и певец Сергей Жуков («Руки Вверх!») обращались в СК с жалобами на действия того же «Джема».

«Я была готова любому глотку порвать за него»

Последние годы артистка редко общается с прессой и открыто высказывается в СМИ. Долгое время Линда не давала эксклюзивных интервью, но месяц назад журналистке Ксении Собчак певица не только поведала всю подноготную конфликта с Фадеевым, но и раскрыла множество ранее не звучавших деталей.

По словам Линды, ключевую роль в карьере Фадеева сыграл ее отец Лев Гейман, который был главным архитектором и спонсором проекта.

«Поскольку мой отец был не просто инвестором Максима, не просто его спонсором, но он еще и был какой-то жизненной опорой для него и вообще человеком, который дал ему путевку в жизнь, какую-то опору в этой жизни. Поэтому он пришел к отцу, у них отношения были очень доверительные. Отец всегда давал безвозмездно деньги на все нужды», — заявила певица.

По ее словам, полная уверенность Фадеева в том, что он обязан своим успехом только себе, — это упущение фактов. Она указала, что Фадеев жил в квартире, которую якобы снимала команда Линды, получал зарплату и использовал студию «Кристалл-музыка», полностью оснащенную и оплаченную ее отцом.

Более того, по рассказам Линды, отец оплачивал и лечение Фадеева, когда тот жаловался на здоровье.

«Он рассказывал о том, как ему тяжело было в Кургане, как у него тяжело складывалась жизнь. Как, приехав в Москву, он голодал, ел голубей, делил одну картошку… И вот эти все вещи, которые вызывают в тебе трепет души, желание защитить этого человека», — вспоминала певица.

По словам певицы, у продюсера есть «талантливая черта характера» — быть обаятельным и мгновенно входить в доверие, особенно «когда перед ним не особо опытные люди». Линда вспомнила, что в общении с Максимом ее подкупили его легкость, открытость.

«Я была готова любому порвать глотку за него, если кто-то скажет какое-то нехорошее слово. <...> Во всех интервью того периода времени я говорила не о себе. Я говорила о Максиме, какой он талантливый», — призналась Линда.

Первый «звоночек»

Истинные мотивы Фадеева, по мнению певицы, раскрылись в конце 1990-х, когда продюсер якобы начал использовать манипуляции для удержания контроля.

«Он заходил издалека, обрисовывая какие-то совершенно другие проблемы, но подводка была к тому, чтобы я почувствовала себя виноватой», — поделилась Линда, описывая, как Фадеев якобы давил на жалость, рассказывая о проблемах с сердцем и возможной скорой смерти.

Самую болезненную точку в их отношениях Линда видит в том, как Фадеев ушел от них. По ее словам, он просто исчез, когда его перестало устраивать финансирование, а не предложил пересмотреть условия.

«Он пришел к моему отцу и сказал, что меня дома боится ваша дочь… Она влюблена в меня по уши. Не дает мне житья и прохода. И мне нужно время, чтобы абстрагироваться», — сказала артистка.

Линда призналась, что до сих пор не может принять методы, которыми действует бывший друг и коллега.

«Когда читалось наизнанку, твоя вера и надежда оказывались в таком грязном белье, что их просто сложно было отмыть… После такой школы я второй раз на эти грабли никогда не встану», — резюмировала она.

«Как только папа заболел, он нанес удар»

Бизнесмен Андрей Черкасов.

В основе текущего юридического конфликта лежат обвинения Фадеева в подделке документов. Он утверждает, что права на все песни, которые он создал, были мошенническим образом переписаны на Светлану Гейман. Также в этом он обвинил и Андрея Черкасова.

В ноябре 2025 года Фадеев опубликовал целый пост на эту тему, упомянув все вышеперечисленные имена.

Линду же это вовсе повергло в шок, потому что Черкасов, по ее словам, часто становился «палочкой-выручалочкой» продюсера в финансовых вопросах.

«Я не могу понять, у меня не укладывается в голове: это человек, который тебя выручал много-много раз. Мы прочитали этот пост, мы просто обалдели, потому что это за гранью нашего (понимания. — Прим. ред.)», — недоумевал звукорежиссер Михаил Кувшинов, комментируя вовлечение Андрея Черкасова в эту «схему».

Сама певица уверена в своей правоте и готова идти до конца, несмотря на риск прекращения концертной деятельности. По ее словам, из-за запрета на исполнение песен она может лишиться единственного источника дохода.

«Что я буду делать — не знаю. Будем в тюрьме „Адреналин“ петь. Вот такое. На лошадях я могу, на гитаре будем играть», — с горькой иронией заметила она.

Линда уверена, что Фадеев просто ждал удобного момента, нанося удар в самое сердце ее семьи.

«Почему за все эти 30 лет от Максима не было никаких претензий? И он выбрал именно момент, когда мой отец находится абсолютно беззащитным. Как только папа заболел, он нанес удар», — говорит певица.

Сегодня Линда, которой уже далеко за 40, не красит губы черной помадой. Она пишет картины, читает Гоголя, пересматривает фильмы Тарковского и продолжает выступать. Хотя и не собирает уже стадионы, как в лихие 1990-е. Но ее музыка по-прежнему живет в сердцах миллионов.

На момент публикации ни одна из сторон не пошла на открытый диалог. Сам Фадеев продолжает требовать наказания для виновных и экспертизы документов, а Линда — отстаивать свое право на исполнение песен.