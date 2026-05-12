Путин поблагодарил разработчиков «Сармата» за укрепление обороноспособности РФ

В ходе совещания с Вооруженными силами России Путин поблагодарил министерству обороны РФ и разработчикам ракетного комплекса «Сармат» за укрепление обороноспособности нашей страны.

«Поздравляю министерство обороны, всех работников, научных сотрудников, инженеров, организаторов производства оборонно-промышленного комплекса, головных исполнителей и многотысячную кооперацию с этим большим событием и безусловным успехом. Благодарю вас за работу по укреплению обороноспособности России», — сказал Путин.

Российский лидер принял с докладом командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева, который рассказал об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат».

В своей речи на совещании Путин отметил, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» применяется в ходе спецоперации. Работа по совершенствованию ракеты продолжается. В том числе, речь идет о повышении точности в неядерном оснащении. Также Путин напомнил о возможности оснащения «Орешника» ядерными боеголовками.

Ранее 5-tv.ru писал, что опубликовано видео испытания ракетного комплекса «Сармат». Это мощнейший ракетный комлекс в мире. Дальность полета ракеты — более 35 тысяч километров. Стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколение пришел на замену ракет «Воевода». Первый успешный пуск «Сармата» прошел 20 апреля 2022 года на космодроме Плесецк.

