В Новосибирске дерево упало на остановку — есть пострадавшие

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 73 0

Мощный ствол перегородил дорогу и стал препятствием для автомобилей.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Новосибирске дерево упало на остановку

В Новосибирске в микрорайоне Затон тополь повалился на остановку. Уточнялось, что в происшествии есть пострадавшие. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Также очевидец случившегося рассказал, что одной женщине при ударе дерева сняло скальп, вторую прохожую он заметил лежащей на земле.

Известно, что дерево полностью помяло автобусную остановку. Свидетели чрезвычайного происшествия предполагают, что крепкий ствол надломился, поскольку тополь уже был старый. В настоящий момент жители города обратились с просьбой обратить внимание на аварийные деревья.

На месте продолжают работать сотрудники скорой помощи. Движение транспорта затруднено, поскольку упавшее дерево стало преградой на половине автомобильной трассы.

Прокуратура начала проверку инцидента, в результате которого пострадали три человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Краснодарском крае наводнение разрушило мост. На поврежденной переправе вода снесла часть металлических ограждений. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней и подтоплений.

