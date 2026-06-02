«Огромная ответственность»: Мария Погребняк о многодетном материнстве

Блогер рассказала, что нужно российским семьям для полноценного воспитания детей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Быть многодетной мамой в современном мире — это огромная ответственность. Таким мнением поделилась с Газета.ру блогер Мария Погребняк, которая воспитывает четырех сыновей.

«Быть многодетной мамой в современных реалиях — это большое счастье, но одновременно и огромная ответственность. У меня четверо парней, и каждый из них растет во внимании, любви, поддержке. С возрастом задачи меняются: если раньше это были вопросы режима, здоровья и развития, то сейчас со старшими детьми мы много говорим о выборе жизненного пути, ответственности, отношениях с людьми, с девушками», — поделилась знаменитость.

Мария отметила, что для полноценного развития детей в России важно не только материальное благополучие семьи, но и комфортная среда вокруг и качество социальных услуг. Например, достойное образование, спорт и медицина.

Кроме того, у родителей, по мнению Погребняк, должно быть больше возможностей совмещать семью и работу «без чувства постоянного выбора между одним и другим».

Блогер рассказала о трех принципах в материнстве, которые помогают ей в воспитании детей. Это любовь, уважение и доверие. По ее словам, важно вырастить не просто успешных, но и добрых, порядочных людей, которые умеют уважать других и брать ответственность за свои поступки.

«Я убеждена, что дети во многом учатся на примере родителей, поэтому стараюсь показывать своим сыновьям, что такое трудолюбие, честность, забота о близких и умение не сдаваться перед трудностями, не бросать начатое на полпути», — поделилась многодетная мама.

