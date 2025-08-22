Украина снова нанесла удар по нефтепроводу «Дружба»

На нефтепровод «Дружба» снова совершена атака. Прокачка нефти в скором времени может снова остановиться. Об этом пишет издание EADaily со ссылкой на слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

Министр иностранных дел заявил, что атака на нефтепровод — это посягательство на энергетическую безопасность Венгрии и попытка втянуть ее в боевые действия.

«Минувшей ночью мы получили известие, что вновь — уже в третий раз за короткий промежуток времени — была совершена атака на нефтепровод „Дружба“ на российско-белорусской границе. Поставки нефти в Венгрию снова остановлены!» — написал Сийярто в социальной сети.

В министерстве экономики Словакии ранее заявляли, что по нефтепроводу «Дружба» возобновлены поставки, остановленные несколькими днями ранее в связи с атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Новая атака на нефтепровод „Дружба“ у белорусской границы. Перекачка скоро остановится. Выясняем масштаб ущерба», — написала она в Facebook*.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова высказалась об атаке ВСУ по ведущему в Венгрию нефтепроводу.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.