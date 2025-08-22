Трамп анонсировал «очень важное решение» по Украине через две недели

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 58 0

Он уточнил, что текущее положение дел, касающееся урегулирования конфликта, его «совсем не радует».

Трамп допустил введение санкций через две недели по ситуации вокруг РФ и Украины

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Трамп анонсировал очень важное решение по Украине через две недели

Президент США Дональд Трамп 22 августа заявил журналистам в Белом доме о предстоящем объявлении «очень важного решения» в течение двух недель. По его словам, это может затронуть введение новых санкций или пошлин в отношении РФ — все будет зависеть от того, какие шаги предпримут Россия и Украина в направлении урегулирования конфликта.

«Меня совершенно ничего не радует в этом <конфликте>, совсем не радует. Абсолютно не радует. Посмотрим, что будет. Думаю, в ближайшие две недели мы узнаем, чем все обернется», — заявил Трамп.

Президент США не исключил, что возможные переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским могут оказаться безрезультатными. Он также отметил, что не исключает своего участия во встрече. Американский лидер добавил, что примет решение о дальнейших шагах после того, как станет ясно, реально ли достижение прогресса в урегулировании украинского конфликта.

«Что будет через две недели, какие есть два варианта развития событий? Я приму решение о том, что нам делать. И это будет очень важное решение: вводим ли мы жесткие санкции или большие пошлины, или и то, и другое. А может быть, мы вообще ничего не будем делать и скажем: это ваш <конфликт>», — сообщил он.

Трамп также заявил, что намерен в течение двух недель определить, кто несет ответственность за застой в процессе мирных переговоров по украинскому кризису.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

