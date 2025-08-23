МИД РФ: в секторе Газа остаются 67 граждан России и их ближайшие родственники

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 69 0

Сейчас ведомство находится на связи с российскими дипломатами в Палестине.

МИД РФ: в секторе Газа остаются 67 граждан России

Фото: Reuters/DAWOUD ABU ALKAS

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В настоящее время в секторе Газа остаются 67 граждан России и их ближайшие родственники. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве пояснили, что это российские граждане, которые не захотели уехать из Газы в октябре 2023 года на фоне начавшегося палестино-израильского конфликта. Тогда в ходе массовой эвакуации регион покинули около 1200 человек. Они были вывезены из Газы самолетами МЧС России.

Однако нашлись и те, кто по разным причинам отказался покидать город. Среди них — россияне вместе со своими супругами и несовершеннолетними детьми из числа палестинцев.

Сейчас МИД РФ находится на прямой связи с российскими дипломатами в Палестине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на Газу. Это произошло сразу после того, как премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отдал приказ уменьшить сроки операции по разгрому радикального палестинского движения ХАМАС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:41
На портале «Наш город» можно сообщить о незаконной рекламе в общественных местах
16:19
«Дети сидят прямо на песке»: сотни тысяч людей живут в палаточном городке на западе Газы
16:00
«Борец за права человека»: Захарова прокомментировала смерть Вышинского
15:40
Силы ПВО сбили 20 украинских дронов над территорией России
15:40
Умерла актриса и заслуженный педагог ГИТИСа Анастасия Вербицкая
15:18
Два землетрясения магнитудой более 5,0 произошли у восточного побережья Камчатки

Сейчас читают

Журналист Кирилл Вышинский умер в возрасте 58 лет
Опубликованы кадры с застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинисткой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025