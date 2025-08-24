Маяковский поет, а Есенин читает рэп: как ИИ оживляет интерес к классике

Искусственный интеллект возрождает интерес молодежи к классике

Минпросвещения предложило сократить уроки иностранного языка в средней школе — это пятый, шестой и седьмой классы — для, цитата, «оптимизации нагрузки и перераспределения времени». Что немного странно, разве не надо знать «врага» в лицо? В смысле — по языку. Или это ставка на то, что скоро весь перевод будет через искусственный интеллект или какие-нибудь умные очки и еще что-нибудь подобное? Технологии уже есть, они развиваются. Но вряд ли такие мотивы у этого решения.

Сейчас завершается обсуждение стратегии развития образования в РФ до 2036 года. О ней говорили и на первом в современной истории Всероссийском педагогическом съезде. И вот какой вопрос возник. С одной стороны, современные технологии, в частности искусственный интеллект, — это вызов. С другой стороны, отмечается ресурсная неготовность системы образования к полномасштабному использованию цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Но как быть, пока не придумали. Возможно, потому что в целом эти технологии в профильном министерстве воспринимаются как угроза. Что она скорее мешает в школах. Или дело в не умении использовать эти технологии? Но ведь если их возьмут на вооружение не учителя, а другие, и будут учить детей? Кто и чему — порассуждал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Яркий феномен. Ожившая классика. И это не метафора. Один к одному, иногда не похожи на себя, но прямо как живые! Это буквально «Золотой век» искусственного интеллекта.

Вот ярчайший поэт серебряного века Николай Гумилев — как будто пронзая время, вбивает неповторимую лирику и непревзойденную чувственность в головы потомков.

Яркий и брутальный Афанасий Фет — сливается с так любимой им природой в детально прорисованном пейзаже.

Отечественные классики, те самые, что смотрели на нас свысока с монохромных портретов — ожили и выступают со своим новым словом. Точнее — произношением, а еще точнее — посланием.

Десятиметровый памятник Маяковскому на своем месте без малого 70 лет — величественный, высокий, таким мы запомнили его еще в школе. А тут он вполне себе живой. И видно, что школьные пояснения про бунтаря и лирика в одном лице — это не просто слова.

Блок, самый современный из всех — ну он же революционер по своей натуре, бунтарь, поэтому и стоит за диджейским пультом в сюртуке.

Цитируя еще одного «ожившего в сетях» Есенина — «к старому возврата больше нет».

«Может, через пару лет у учителей будет возможность пригласить к себе на урок писателя из прошлого», — говорит педагог-организатор Мурманского Международного лицея Софья Мясникова.

Создатель нейрохитов Никита Глухов уверяет, что несколько раз перечитывал «Войну и мир». С Толстого и начал. А дальше пошло-поехало. Писателей и поэтов оживляет машина, но ей нужен толчок, подсказка и задача.

«Вся магия в промте. Чем лучше создадим исходник, тем лучше будет финальный результат», — рассказывает создатель подобного контента Никита Глухов.

Одна нейросеть пишет музыку, другая реконструирует образ, третья, как скульптор, все соединяет, завершая музыкально-поэтическую реинкарнацию. Задачка для десятиклассника, объясняют нам победители международной олимпиады по искусственному интеллекту.

Пара минут, и Александр Сергеевич уже поворачивает голову. А вот для того, чтобы он еще и запел на свои стихи, нужно время.

«ИИ требователен к входным данным, и очень важно, как человек подготовит данные», — делится своими навыками студент первого курса Центрального университета Артем.

ИИ сейчас сам подберет музыку под стихи и личность поэта. А вот группе «Монгол Шуудан», которая осовременивала классиков, когда это еще не было модно, пришлось помучаться с тем же Есениным. Искали музу вручную.

Валерий Скородед с нами посмотрел нашумевшие ролики. В принципе, ему понравилось, но, как говорят творческие люди, есть нюансы.

«Слышно, что это машина поет. Вроде живенько все, красиво сделано, но все одинаково», — говорит солист группы «Монгол Шуудан» Валерий Скородед.

Но нейросеть делает моднее. И именно это откликается в сердцах молодого поколения. Миллионами лайков, сотнями тысяч репостов. Так, если аудитории интересно, может, взять на вооружение? Об этом уже задумались некоторые академические деятели. Чем не наглядное пособие к классическому материалу?

Одна сплошная нейропольза и для учителей, и для учеников. Разговаривать с ожившими писателями гораздо интереснее, чем просто зубрить их сочинения. А уж что до истории, так тут вообще полное погружение в прошлую реальность. Вот Наполеон, хоть и не похож, но хвалится своей армией очень убедительно.

А вот уже французы разбиты, как учит история, на удивление актуальная как никогда.

А тут ИИ переносит нас в самое что ни на есть смутное время. Начало конца польских интервентов.

Нейросеть может хоть сколько угодно раз наглядно утопить «Титаник».

Или показать школьникам, как это — подбросить «Троянского коня».

Конечно, искусственный интеллект не претендует на абсолютную истину. История субъективна, и, как мы помним, промт (задачу) для нейросети пишут люди, которые тоже могут ошибиться, а иногда и преследовать свои цели, не всегда благие.

«Мы задали вопрос: „Расскажи про танковое сражение на Марсовом поле?“ Мы все прекрасно понимали, что никакого танкового сражения там не было. Но нейросеть создает фейки», — считает директор Технопарка универсальных педагогических компетенций Тульского педагогического университета им. Л. Н. Толстого Алексей Субботин.

В Минпросвещения пока к такому инструменту относятся с осторожностью — мало ли чего не вышло из недр искусственного разума.

«Мы эти вопросы обсуждаем очень аккуратно, здесь не должно быть поспешных решений», — считает министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

А пока там обсуждают, энтузиасты нейросетей делают… Чиновники разрабатывают стратегию — ориентир на 2036 год. Кто и сколько еще создаст таких роликов и какой посыл заложит — вопрос дискуссионный.

Сложно будет только испортить классику, она ведь на то и «бессмертная», чтобы жить вечно — при любом уровне технического прогресса, любом прочтении, окружении и быть всегда актуальной и понятной. Не оттого ли тот же Маяковский крайне убедительно звучит, что, читая рэп, буквально срываясь на рок-версию самого себя.

А как еще более убедительно показать, что он и все остальные — классика на все времена?

