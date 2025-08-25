Женщина по указанию СБУ передала взрывчатку в иконе в УФСБ по Крыму

Жительница Волгоградской области по указанию Службы безопасности Украины (СБУ) попыталась доставить взрывное устройство в здание управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Крыму, спрятав бомбу в иконе. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Республике Крым предотвращен террористический акт, планировавшийся Службой безопасности Украины в отношении сотрудников ФСБ России. Задержана 54-летняя гражданка России, жительница Волгоградской области», — сообщили в ЦОС.

Женщина была вовлечена в террористическую деятельность украинскими спецслужбами с использованием мессенджера Telegram обманным путем. По предварительным данным, она была уверена, что таким образом сможет вернуть похищенные в результате телефонного мошенничества денежные средства.

В составе самодельного устройства была взрывчатка зарубежного производства, механизм активировался при поступлении кодового сигнала. В Федеральной службе безопасности подчеркивают, что подрыв посылки привел бы не только к гибели сотрудников, но и самой исполнительницы теракта.

Спецслужбы России оперативно выявили и обезвредили опасный предмет, предотвратив возможные жертвы и последствия. На данный момент задержанная дает показания.

