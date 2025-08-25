«Долг каждого мужчины— защитить свою страну»: Зверев рассказал о гибели племянника на СВО

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Ранее в феврале стилист потерял еще одного родственника.

«Долг — защитить свою страну»: Зверев рассказал о гибели племянника на СВО

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Зверев рассказал о гибели племянника на СВО

Российский стилист и телеведущий Сергей Зверев поделился горькой новостью: его племянник Игорь погиб, выполняя свой долг в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом звезда рассказал в интервью c MK.RU.

«Мы об этой трагедии узнали только что. Мой племянник был охотником… Игорь совсем молодой: 1996 года рождения», — поделился шоумен.

По словам Зверева, Игорь участвовал в боевых действиях с первых дней конфликта. Точная дата гибели родственника не уточняется, однако известно, что это произошло недавно в зоне активных боевых действий, когда Игорь ушел на задание со своим сослуживцем и не вернулся. Стилист подчеркнул, что для всей его семьи эта потеря стала ударом.

«Когда ему пришла повестка, он сразу пошел в военкомат. Потому что понимал, долг каждого мужчины — защитить свою страну. В нашей большой семье чувство патриотизма прививают с детства», — рассказал стилист.

Это не первая потеря Зверева на СВО. В феврале погиб еще один его племянник — Андрей.

