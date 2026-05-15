Долгожданное возвращение домой: кадры с освобожденными из плена российскими бойцами

Сергей Добровинский
Военные не скрывают радости от скорого воссоединения с родными.

Возвращение российских бойцов из украинского плена показали на видео

Возвращение 205 российских бойцов из украинского плена сняли на видео. На кадрах, опубликованных Минобороны, — военные с флагами России сели в автобус. 

Долгожданное возвращение на Родину участники спецоперации отмечают крикоами «Ура!», на их лицах — улыбки. После временного размещения в Белоруссии и получения медицинской и психологической помощи военных отправят на дальнейшее восстановление в учреждения Министерства обороны России.

Ранее 24 апреля из украинского плена вернули 193 российских бойцов, взамен Украине передали 193 боевиков. В качестве посредников в проведении обмена выступили ОАЭ и США. Военнослужащих также отправили на дальнейшую реабилитацию в госпитали Минобороны.

До этого 11 апреля Москва вернула из плена 175 военных, а также последних семерых жителей Курской области, которых похитил киевский режим во время вторжения в регион в 2024 году. Также масштабный обмен пленными «300 на 300» состоялся 6 марта.

