Мы там говорим: «ВКонтакте» и «Грамота.ру» назвали топ регионализмов

Пользователи «ВКонтакте» создали тренд на регионализмы

Пользователи «ВКонтакте» активно делятся словами и выражениями, понятными прежде всего жителям отдельных регионов России. Тренд #мытакговорим набрал популярность в соцсети. Вместе с порталом «Грамота.ру» его авторы проанализировали более тысячи публикаций, составив список самых часто упоминаемых регионализмов.

«Соцсети стали естественной средой для регионализмов: здесь человек говорит почти так же, как в жизни, воспроизводя устную речь и не сглаживая местные речевые особенности. Такие слова работают как маркеры узнавания — помогают сразу обозначить и место, и культурный опыт, и ощущение общности», — отметили лингвисты портала «Грамота.ру».

Как говорят на юге России: от растыки до тремпеля

В южных регионах России в топе оказались слова, связанные с бытом и повседневным общением. Например, «растыка» — так здесь называют неловкого, неуклюжего человека. Слово образовалось от глагола «растыкать», то есть разложить что-либо кое-как, без порядка.

Еще одно популярное слово — «скибка» (ломоть, кусок). Оно родственно польскому sciba и встречается в словаре Даля XIX века.

В Ростовской и Белгородской областях вместо привычной «вешалки» говорят «тремпель». По одной из версий, слово пошло от фамилии владельца магазина одежды — некоего Тремпеля, который торговал в царские времена.

Центральная Россия: пышка, грядушка и скабка

В центральной части страны пользователи чаще вспоминают слова, связанные с домом и бытовыми мелочами.

В Воронежской области спинку кровати называют «грядушкой». Слово родственно «гряде» — возвышению, а в XIX веке так именовали еще и борт телеги.

Жители Рыбинска «пышкой» называют фантик от конфеты. Лингвисты возводят это слово к «пыжу» — скомканному комку бумаги.

В Смоленске и Брянске занозу именуют «скабкой». Происхождение — от глагола «скоблить», то есть скрести, счищать верхний слой.

Урал: пошоркать вехоткой, зюргать суп

На Урале в ходу древнерусские и иноязычные заимствования.

Мочалку здесь называют «вехоткой». Слово восходит к древнерусскому «вѣхъть» — мягкому пучку для мытья. От него же образовался глагол «пошоркать» — потереть, почистить что-либо. Звукоподражательное: трение мочалки о поверхность дает характерный шорох.

А шумно хлебать горячую еду на Урале — это «зюргать» (или «сюрпать»). По одной из версий, слово пришло из тюркских языков: «сорпа» или «шорпа» означает бульон.

Дальний Восток: зайти в чифаньку за куксой

Близость к Азии отразилась в речи дальневосточников. Лапшу быстрого приготовления здесь называют «куксой» — от корейского блюда куксу (тонкая пшеничная лапша в бульоне).

Небольшую китайскую забегаловку или кафе именуют «чифанькой». В основе — китайское chī fàn, то есть «есть, принимать пищу».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.