Патрушев: Севморпуть должен стать круглогодичной транспортной артерией

Превращение Севморпути в круглогодичную транспортную артерию — один из ключевых приоритетов морской политики. Об этом заявил Николай Патрушев. Он подчеркнул: важно обеспечить безопасность мореплавания в суровом арктическом климате.

Глава морской коллегии провел совещание в Салехарде. На нем обсуждали комплексное развитие Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей, который является одним из важнейших элементов трансарктического коридора.

По итогам встречи участники выработали дополнительные меры, направленные на формирование новых логистических центров.

