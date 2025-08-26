Патрушев: Севморпуть должен стать круглогодичной транспортной артерией
На совещании в Салехарде также обсудили развитие внутренних водных путей.
Фото, видео: © РИА Новости/Павел Львов; 5-tv.ru
Превращение Севморпути в круглогодичную транспортную артерию — один из ключевых приоритетов морской политики. Об этом заявил Николай Патрушев. Он подчеркнул: важно обеспечить безопасность мореплавания в суровом арктическом климате.
Глава морской коллегии провел совещание в Салехарде. На нем обсуждали комплексное развитие Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей, который является одним из важнейших элементов трансарктического коридора.
По итогам встречи участники выработали дополнительные меры, направленные на формирование новых логистических центров.
