Патрушев: Севморпуть должен стать круглогодичной транспортной артерией

Эфирная новость 31 0

На совещании в Салехарде также обсудили развитие внутренних водных путей.

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Львов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Превращение Севморпути в круглогодичную транспортную артерию — один из ключевых приоритетов морской политики. Об этом заявил Николай Патрушев. Он подчеркнул: важно обеспечить безопасность мореплавания в суровом арктическом климате.

Глава морской коллегии провел совещание в Салехарде. На нем обсуждали комплексное развитие Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей, который является одним из важнейших элементов трансарктического коридора.

По итогам встречи участники выработали дополнительные меры, направленные на формирование новых логистических центров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.68
-0.07 94.46
0.83
Харизматичные Козероги, напряженные Рыбы: любовный гороскоп на сентябрь 2...

Последние новости

19:17
Не пойдет по стопам мамы? Алсу рассказала, кем мечтает стать ее дочь
19:00
Самолет с гражданами Британии и Китая готовится вылететь из Нижневартовска
18:47
Не больше десятка: россиянам могут ограничить количество банковских карт
18:33
Умер звезда «Ходячих мертвецов» Фрэнк Прайс
18:22
Патрушев: Севморпуть должен стать круглогодичной транспортной артерией
18:10
Крупный теракт в ДНР предотвратили с помощью РЭБ

Сейчас читают

«Лучшее место на Земле»: Денис Майданов рассказал, где чаще всего проводит отпуск
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
Сложности Рыбам, Девам, Стрельцам, Близнецам: что принесет коридор затмений 7 — 21 сентября 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025