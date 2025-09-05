В Великобритании назначили нового министра иностранных дел

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Ранее эту должность занимал Дэвид Лэмми.

Кир Стармер назначил на должность министра иностранных дел Иветт Купер

Фото: www.globallookpress.com/Dinendra Haria

The Guardian: Иветт Купер новый министр иностранных дел Великобритании

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил новым главой британского МИД Иветт Купер. Об этом сообщила газета The Guardian.

Ранее эту должность занимал Дэвид Лэмми.

«Купер станет новым министром иностранных дел Великобритании, поскольку Кир Стармер приступает к масштабным кадровым перестановкам», — отметили в публикации.

Назначение Купер на должность министра иностранных дел прокомментировала исполнительный директор организации помощи CARE International UK Хелен Макихерн.

«Ее назначение происходит в момент глубоких глобальных кризисов для женщин и девочек, поскольку нападки на их права растут и усиливаются», — заявила Макихерн.

По информации издания, Лэмми назначен министром юстиции и заместителем премьер-министра. Освободившийся пост главы британского МВД заняла Шабана Махмуд, которая до этого была главой Минюста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Великобритания направила Украине военную помощь на сумму более $1 млрд, профинансированную за счет замороженных российских средств.

