Великобритания направила Украине более $1 млрд доходов от замороженных активов России

Великобритания направила Украине военную помощь на сумму более $1 млрд, профинансированную за счет замороженных российских средств. Об этом сообщил глава британского Минобороны Джон Хили.

«Более £1 млрд ($1,3 млрд. — Ред.) военной поддержки Украины уже оплачено за счет замороженных российских активов»,— приводит его слова министерство обороны Соединенного Королевства.

По данным британской стороны, за последние 50 дней Киев получил 4,7 миллионов патронов к стрелковому оружию, 60 тысяч артиллерийских снарядов и ракет, свыше 2,5 тысячи беспилотников, более 200 комплексов радиоэлектронной борьбы, 100 единиц «легкого оружия», 30 автомобилей, а также дополнительное оборудование для противодействия дронам и ведения ПВО.

В ближайшее время, 4 сентября, в Париже состоится встреча «коалиции желающих» под председательством Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, на которой планируется обсудить вопросы военной помощи и гарантий безопасности для Украины. Также ожидается, что лидеры попытаются связаться с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения дальнейшей поддержки Киева.

Зеленский подчеркнул, что сейчас Украине крайне важна поддержка США, а также усиление санкций против России. Вместе с тем он отметил, что некоторые решения принимаются слишком медленно, а Украине требуются дополнительные системы противовоздушной обороны.

