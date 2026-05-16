Тысячи пчел оккупировали Белый дом: «Бог мой! Это торнадо»

Мурад Устаров
Насекомых были замечены на Северной лужайке

Фото, видео: x.com; 5-tv.ru

Огромный пчелиный рой атаковал территорию Белого дома. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила журналистка портала Fox News Александриа Хофф.

Она отметила, что тысячи насекомых были замечены на Северной лужайке резиденции главы государства. По ее словам, пчелы ведут себя очень агрессивно.

«Бог мой! Это торнадо из пчел в Белом доме!» — написала Хофф, прикрепив к своей записи видеофрагмент с места событий.

Позже на появление насекомых отреагировал журналист Fox Business Эдвард Лоуренс. Он тоже рассказал о нашествии пчел и в качестве доказательств опубликовал фотографию.

«На этом снимке — рой пчел на северной лужайке Белого дома. Сейчас их там тысячи», — подписал свой пост Лоуренс.

При этом информации о пострадавших в результате их налета пока нет.

Инцидент мог возникнуть из-за того, что на территории Белого дома по инициативе первой леди США Меланьи Трамп были установлены несколько ульев. В начале мая с ними столкнулся и сам президент, когда отвечал на вопросы журналистов.

