Путин посетил завод ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре

Президент России Владимир Путин приехал с визитом на завод ПАО «ОДК-Кузнецов», входящий в состав Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) госкорпорации «Ростех» в Самаре. Туда российский лидер прибыл после посещения Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом стало известно из сообщения корреспондента 5-tv.ru.

На кадрах видно, как Путин въехал на автомобиле Aurus сразу в цех. Также в начале осмотра предприятия президент поприветствовал конструкторов авиастроения, пожав им руки.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин прилетел в Самару после участия в ВЭФ. В городе у него в планах помимо визита в двигателестроительной отрасли, также встреча с главой Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Самару Путин посетил уже четвертым городом за последние несколько дней. С 31 августа по 2 сентября российский лидер находился в китайском Тяньцзине, а после 3 сентября провел рабочие встречи в Пекине. Также 4 и 5 сентября он принял участие в мероприятиях Восточного экономического форума во Владивостоке.

