Умер сыгравший доктора Ватсона актер Дэвид Берк

Фото: Кадр из сериала «Приключения Шерлока Холмса», 1984 г.

В Великобритании на 92-м году жизни умер актер из сериала «Шерлок Холмс» Дэвид Берк. Об смерти артиста сообщает издание The Times.

Звезда кино ушел из жизни 10 мая, однако о его кончине стало известно спустя несколько дней. Причину смерти Берка газета не раскрыла.

Берк родился 25 мая 1934 года в Ливерпуле. Он окончил Королевскую академию драматического искусства, после чего начал строить свою кинокарьеру. Кроме съемок, он преуспел на телевидении и радио. У него остались жена и сын.

Всеобщую известность актеру принесла роль доктора Ватсона в сериале про Шерлока Холмса 80-х годов прошлого столетия. Артист также запомнился зрителям благодаря образу Иосифа Сталина в сериале «Рейли: король шпионов». Он также снялся в научно-фантастическом фильме «Случайное испытание», работах «Школа любви» и «Мушкетеры».

