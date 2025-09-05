Путин прилетел в Самару после участия в ВЭФ

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 33 0

Президент РФ проведет совещание по двигателестроению.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Терещенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент РФ Путин прилетел в Самару, где проведет совещание по двигателестроению. Российский лидер также проведет рабочую встречу с губернатором региона Вячеславом Федорищевым.

О планах на очередную рабочую поездку по стране президент сообщил лично — во время пленарного заседания Восточного экономического форума, состоявшегося в пятницу. По его словам, сразу после участия в ВЭФ он направится в один из российских регионов, чтобы заняться вопросами, связанными с развитием двигателестроения.

Одной из ключевых точек маршрута стала Самара — здесь расположен завод «ОДК-Кузнецов», который входит в состав «Объединенной двигателестроительной корпорации», принадлежащей госкорпорации «Ростех». Это предприятие специализируется на проектировании, производстве, техническом обслуживании и ремонте газотурбинных и ракетных двигателей.

Самара стала уже четвертым городом, который президент посетил в течение последних нескольких дней. С 31 августа по 2 сентября он находился в китайском Тяньцзине, затем 3 сентября провел рабочие встречи в Пекине, а 4 и 5 сентября принял участие в мероприятиях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В нем приняли участие представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
81.56
0.26 95.48
0.70
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 сентя...

Последние новости

21:51
В Великобритании назначили нового министра иностранных дел
21:33
«Тяжелые последствия»: Жорин о россиянах, по неосторожности ввозящих наркотики в страну
21:17
Путин прилетел в Самару после участия в ВЭФ
20:58
«Считаем долгом»: Ким Чен Ын о готовности поддерживать РФ в борьбе за безопасность
20:35
Психическая перегрузка: почему с возрастом человеку нужно больше спать
20:16
В Минпромторге отметили развитие собственного производства пива в РФ

Сейчас читают

Все в панике: западная пресса отреагировала на слова Путина о НАТО на Украине
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ-2025. Главное
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025