Фицо обвинил Украину в нанесении ущерба интересам Европы

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 20 0

Политик осудил угрозы Киева атаковать российскую энергетику и призвал к диалогу в ЕС.

Фицо обвинил Украину в нанесении ущерба интересам Европы

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 6 сентября заявил, что действия Украины, в том числе угрозы ударов по российской энергетической инфраструктуре, затрагивают интересы других государств. Об этом сообщает РИА Новости.

«Совершенно очевидно, что Украина <…> как будто не учитывает интересы других стран, и я не признаю этот принцип. Хочу повторить: каждый имеет право защищать свои интересы и продвигать национальные интересы, но нельзя делать это за счет ущерба другим странам», — сказал глава правительства в эфире программы «Субботние диалоги» словацкого радио.

Фицо также раскритиковал лидеров Европейского союза за отказ поехать в Китай на празднование 80-летия победы над милитаристской Японией. Он отметил, что подобные шаги лишают Европу возможностей для диалога.

«Если мы не будем разговаривать друг с другом и будем закапывать голову в песок, мы только усугубляем кризис. И на самом деле Европа как бы изолировалась», — добавил премьер-министр.

Ранее, 2 сентября, Фицо встречался в Пекине с президентом России Владимиром Путиным, после чего заявил, что сделал выводы, которые намерен донести до украинского лидера Владимира Зеленского. В частности, он пообещал обсудить с ним недопустимость атак на объекты энергетической инфраструктуры. 5 сентября Зеленский, комментируя переговоры с Фицо, заявил, что Киев отказывается от поставок нефти и газа в Словакию, если они поступают из России. Он уточнил, что готов рассматривать только альтернативные источники энергоресурсов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+17° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
81.56
0.26 95.48
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:24
«Боится встречи с Путиным»: политолог рассказал о страхах Зеленского
23:05
Фицо обвинил Украину в нанесении ущерба интересам Европы
22:47
«Очень правильная привычка»: Лариса Долина раскрыла секрет стройности
22:28
Гутерриш назвал Китай ключевым партнером ООН в решении мировых задач
21:59
«Вся в маму»: Катя Лель поделилась снимком с подросшей дочерью
21:41
«Надо бежать, сверкая пятаками»: Гуров дал совет Тарасовой по поводу ее парня

Сейчас читают

Владимир Путин наградил народных артистов РФ Долину и Лепса орденами
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 сентября
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать