Фицо обвинил Украину в нанесении ущерба интересам Европы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 6 сентября заявил, что действия Украины, в том числе угрозы ударов по российской энергетической инфраструктуре, затрагивают интересы других государств. Об этом сообщает РИА Новости.

«Совершенно очевидно, что Украина <…> как будто не учитывает интересы других стран, и я не признаю этот принцип. Хочу повторить: каждый имеет право защищать свои интересы и продвигать национальные интересы, но нельзя делать это за счет ущерба другим странам», — сказал глава правительства в эфире программы «Субботние диалоги» словацкого радио.

Фицо также раскритиковал лидеров Европейского союза за отказ поехать в Китай на празднование 80-летия победы над милитаристской Японией. Он отметил, что подобные шаги лишают Европу возможностей для диалога.

«Если мы не будем разговаривать друг с другом и будем закапывать голову в песок, мы только усугубляем кризис. И на самом деле Европа как бы изолировалась», — добавил премьер-министр.

Ранее, 2 сентября, Фицо встречался в Пекине с президентом России Владимиром Путиным, после чего заявил, что сделал выводы, которые намерен донести до украинского лидера Владимира Зеленского. В частности, он пообещал обсудить с ним недопустимость атак на объекты энергетической инфраструктуры. 5 сентября Зеленский, комментируя переговоры с Фицо, заявил, что Киев отказывается от поставок нефти и газа в Словакию, если они поступают из России. Он уточнил, что готов рассматривать только альтернативные источники энергоресурсов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.