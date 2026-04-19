Орбан ушел, но деньги не пришли: Зеленский с протянутой рукой объезжает Европу

Зеленский заявил, что шансы Украины на вступление в НАТО снизились

И вот теперь вопрос: Виктор Орбан был главным препятствием на пути к получению Украиной кредита от Евросоюза на 90 миллиардов евро. Теперь он уходит. Значит, проблема решена, деньги вот-вот поступят?

На самом деле даже в Киеве такой уверенности нет. Из-за этого Владимир Зеленский, несмотря на проигрыш Орбана, рванул по европейским столицам с протянутой рукой!

Формально он хочет наняться на работу. Открыватель Ормуза предлагает украинское ПВО, а у самого дома небо дырявое. За неделю «прошли сквозь ПВО» пять воздушных атак из пяти. В общем, не купились ни европейцы, ни монархии Залива. И все отчетливее в этих вежливых улыбках и встречах сквозит: «Да когда ж ты уже денешься куда-нибудь».

Смотрите, как меняется отношение к нему: в Нидерландах Зеленскому впервые за долгое время, кстати, вручили премию «Четыре свободы». Но! Не ему одному, а в компании с очень странными женщинами: премию получила француженка, которую десятилетиями усыплял и насиловал муж с незнакомцами, а также чилийская активистка, которая борется с ДЦП и бюрократией в своей стране.

А ведь не так давно Зеленский не сходил с первых полос — «Политик года», «Номинант на Нобелевку». О том, как быстро проходит мирская слава — корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Евротур особого назначения. И чем пышнее этот антураж, тем заметнее скромные размеры его политической фигуры. Марш-бросок по одному и тому же замкнутому кругу.

«Шансы на вступление в НАТО меньше. Здесь США оказывают большое влияние, и они это не поддерживают. И не только они, если честно. ЕС с экономической и безопасной точки зрения является лучшим вариантом, чем НАТО», — прокомментировал Владимир Зеленский.

Устала и сама обслуга этой войны, переводчики забывают выключить микрофон — наружу вырываются истинные настроения. Ускоренного вступления Украины никто не гарантирует. Ведущие страны вовсе не спешат открывать Киеву парадную дверь.

«Если Украина вступит в ЕС, это значит, что они смогут поставлять всю свою сельхозпродукцию без пошлин. Наше сельское хозяйство может рухнуть окончательно», — опасается политолог Лоран Пульти Дюминиль.

Очередная встреча в формате «Рамштайн» скатывается до берлинской видеоконференции в минобороны ФРГ. Украина больше не единственный приоритет. И все же сотни управляемых ракет Patriot, пусковые установки для комплексов IRIS-T, 120 тысяч дронов от британцев и дальнобойные ударные дроны от Германии — новый министр обороны Украины загибает пальцы, но когда все это придет, его, возможно, уже и самого тоже сменят.

«Это контракты начнут действовать не сегодня и не через полгода: по ним мы начнем получать поставки в следующем году, в 2028, в 2029 годах», — рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Но сам факт говорит о главном. Война в долгую.

Именно немцы, отлившие полностью историческую память, как умалишенные, заходят в украинскую историю все глубже.

«Это правительства, которые фактически обанкротились. Они сталкиваются с серьезными экономическими проблемами. Они понятия не имеют, что делать, кроме как наращивать военную мощь», — сказал вице-президент аналитического центра Институт Шиллера Харли Шлангер.

Все крутится вокруг одной цифры. 90 миллиардов. Киев ждет их особенно. К власти в Будапеште пришли вроде как проевропейские силы. Вместе с кабинетом новый премьер получает и то самое вето. Как он им распорядится на первом же саммите?

Зеленский возлагает на Венгрию свои самые последние надежды, обещает даже починить наконец и перезапустить нефтепровод «Дружба» — то есть все-таки это было инструментом борьбы с проигравшим в итоге Орбаном.

«До конца апреля он будет отремонтирован», — заявил Владимир Зеленский.

Да только стихли праздничные танцы нового венгерского правительства. И на следующий же день выяснилось: Виктор ушел, а венгерская привычка упрямиться осталась.

«Те, кто думал, что Мадьяр — ярый проевропеец, глубоко заблуждаются. Венгрия была этаким смутьяном социалистического лагеря. А теперь она стала смутьяном Европы», — сказал экс-кандидат в президенты Франции, основатель партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

«Для вступления в ЕС Украины, находящейся в состоянии войны, невозможно проводить реальные переговоры, пересматривать многочисленные кластеры соглашений о вступлении, поэтому я думаю, что сейчас это неактуально. Хочу быстро повторить то, что я сказал вчера вечером: правительство „Тисы“ будет представлять интересы всех, каждого венгра», — высказался лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр.

И словацкий евродиссидент Роберт Фицо тоже еще на своем месте, напоминая Европе, с кем ей приходится иметь дело.

«Русские очень правильно говорят: если мы и на коленях, то только потому, что завязываем шнурки», — вспомнил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Война каждый день, а деньги по-прежнему в будущем времени.

«Все идет медленно. И это для нас очень сложная ситуация», — признается Владимир Зеленский.

Вместо большого европейского прорыва получился знакомый маршрут бродяжки: побираться по столицам, собирать мелкие подаяния и разве что делать вид, что это и есть поддержка, якобы не угасающая.

Во время этого турне было два громких заявления, которые следует разобрать подробнее.

Первое — о том, что европейцы «вкладываются» в украинские беспилотники: 1,5 миллиарда евро на это выделяют. И это серьезная сумма. Правда, «освоят» эти деньги по большей части в самой Европе. Наше министерство обороны опубликовало список адресов конкретных производств беспилотников и их комплектующих для Украины. И там много сюрпризов.

Потому что далеко не про все, по сути, «военные» объекты по соседству знали европейские обыватели.

Первое, что бросается в глаза, — британский след. Самый распиаренный украинский производитель дронов и ракет «Файер Пойнт», который выглядел подозрительно британским, таким по сути и оказался. Прописка — графство Саффолк, городок Милденхолл, Вест-Роу-роуд, дом 2. На любой онлайн-карте найти нетрудно, ведь это база королевских ВВС.

Довольно известная: в годы холодной войны из Милденхолла вылетали самолеты-разведчики к границам СССР, теперь — там цех по сборке дронов против России. История, как мы видим, ходит по кругу. Еще один британский адрес — это один из крупнейших логистических хабов страны рядом с Лестером. Бесконечные ангары. Идеальное прикрытие. Третий адрес — из разряда «британцы шутят». Лондон, Кинг-Эдвард-стрит, дом 17.

В Средние века эта улица называлась просто и честно — «Вонючий переулок», потому что здесь были скотобойни. Конечно, сейчас это фешенебельный офисный квартал, вот только дом 17 мелькал еще у Конан Дойля как адрес регистрации мошенников из «Союза рыжих», которые якобы переписывали энциклопедию, а на самом деле готовили ограбление банка. Честное слово, нарочно не придумаешь.

«Немецкий» блок не такой яркий, конечно, но тоже примечательный: два мюнхенских адреса — один, как водится, в промзоне, второй — в жилом доме. Казалось бы, ошибочка вышла! Нет, это не ошибка, это фирменная украинская схема. Прикрытие. Чтобы можно было развести руками: «Здесь же бабушки живут!» Но, во-первых, и в жилом доме можно организовать производство дронов, а во-вторых, эта же публикация списков — для того, чтобы европейцы задумались, что потенциальными целями в случае расширения конфликта может стать любой объект.

Ну и конечно, Италия удивила: среди четырех проукраинских локаций — Манделло-дель-Ларио. Это родина легендарной фирмы Moto Guzzi, городок на озере Комо, куда туристы ездят слушать, как рычат коллекционные двигатели. Теперь там делают поршневые моторы для украинских беспилотников. Всего в списке — 12 стран. Все — натовцы, в том числе Турция, плюс Израиль.

Очевидно, список не охватывает всех украинских снабженцев, и он может и должен расширяться. А главное — мало изготовить все это железо. Надо заставить его «двигаться». И вот тут — по-настоящему важный итог нового евротурне Зеленского.

Он договорился для начала с Германией о том, что та будет способствовать выдворению украинских мужчин обратно на родину. Официально в странах Европы зарегистрированы порядка шести миллионов беженцев с Украины. Из них мужчин призывного возраста — примерно миллион. По сути — еще одна армия.

